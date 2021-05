Kein Vor oder Zurück - Selbstfahrendes Taxi bleibt auf Strasse stecken und flüchtet vor Pannendienst

Pannenhilfe unterwegs

Auto flieht

Wenige Minuten später erreichte der Pannendienst das abgestellte Taxi. «Machen Sie lieber schnell, oder es wird Ihnen wieder entfliehen», warnte der Passagier den Waymo-Mitarbeiter – und er hatte Recht. Tatsächlich fuhr das Auto in dem Moment, in welchem der Pannendienst-Mitarbeiter auf das Auto zuging, wieder an und fuhr einige Meter weiter.

«Ich habe keine Ahnung, was vor sich geht», sagt der Passagier im Video. Dieses Mal gelang es dem Waymo-Mitarbeiter allerdings, in das Auto einzusteigen und die manuelle Steuerung einzuschalten. Der Passagier erreichte sein Ziel schliesslich mit rund 20-minütiger Verspätung, wie er gegenüber CNN erzählt. Die Kosten für die Fahrt wurden ihm zurückerstattet.

Baustellen sind problematisch

«Wer rechtzeitig am Ziel ankommen möchte, sollte lieber nicht auf Waymo zurückgreifen», so der Passagier. Aber Sorgen über seine Sicherheit habe er sich während des ganzen Manövers nicht gemacht. Tatsächlich habe er bereits 146 Trips mit Waymo-Taxis gemacht und werde den Service auch in Zukunft nutzen. «Die Technologie ist so eindrucksvoll. Es wäre falsch, sie für diesen einen Fehler abzuschreiben.»