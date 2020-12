Selbstgemacht schenkt es sich am schönsten

Weihnachten steht vor der Tür, Deko und Stimmung passen bei euch, aber mit den Geschenken siehts noch mau aus? Wir empfehlen: Stellt euch an den Basteltisch. Was ihr da dann macht? Verraten wir.

Sind wir mal ehrlich: Haben wir nicht von vornherein die perfekte Geschenkidee für unsere Lieben parat, ist das Organisieren meistens mit mühsamer Suche oder wahllosen Bestellungen verbunden. Erfolg auf Freudensprünge ungewiss. Dabei gibt es eine einfache Möglichkeit, das Herz von so ziemlich Beschenkten zu erwärmen (okay, euer 12-jähriger Göttibub, der sich nichts sehnlicher wünscht als den Lego-Todesstern mal ausgeschlossen): selbstgemachte Weihnachtsgeschenke. Was ihr selbst zaubern könnt, um alle um den Finger zu wickeln? Weiterlesen!

Selfmade Seife

Seife daheim selbst zu giessen, ist nicht schwer – und besonders zu aktuellen Zeiten ein Geschenk, dass jeder gebrauchen kann. Getty Images/iStockphoto

Seit Corona ist unser Seifenverbrauch exponentiell gestiegen. Und jetzt, wo wir alle so viel Wert aufs Händewaschen legen, ist es plötzlich auch für den Letzten erstrebenswert, ein gut duftendes und im besten Fall auch noch ästhetisch ansprechendes Exemplar im Bad zu haben. Wie wäre es mit einer Lavendel-Version?

Das braucht ihr:

Rohseife oder Seifenreste mit unaufdringlichem Duft

Getrocknete Lavendelblüten

Lavendelöl

Eiswürfelform aus Silikon oder leere Plastikbecher (z.B. Quarkbecher)

Topf, Schüssel

So gehts:

Rohseife oder Seifenreste mit einem Messer zerkleinern und im Wasserbad schmelzen. Wenn alles flüssig ist, die Schüssel aus dem Wasser nehmen und Lavendelöl und Blüten hinzufügen. Vorsichtig in die Formen giessen und im Kühlschrank aushärten lassen. Quark- oder Joghurtbecher müssen im Anschluss aufgeschnitten werden, aus Silikonformen kommt die Seife freiwillig. Fertig? Fehlt nur noch etwas Deko aus Sisalschnur und einem getrockneten Lavendelzweig

Knuspermüsli für kalte Wintermorgende

Knuspermüsli lässt sich zu Hause günstiger, nachhaltiger und schmackhafter herstellen als im Laden. Und in einem hübschen Glas verpackt (vielleicht inklusive goldenem Löffel?) ergibt es auch ein tolles Geschenk. Getty Images/iStockphoto

Hallo, die Autorin hier! Ich muss dringend eine Lanze für selbstgemachtes Granola brechen. Ich habe mich ewig davor gesträubt. Dabei macht es so viel Sinn. Es ist viel günstiger als die gekaufte Version, spart auf Dauer viel Plastik ein und schmeckt (mit dem richtigen Rezept) mindestens genau so gut wie Müsli auf dem Laden. Damit es bei euch garantiert funktioniert, gibts mein persönliches Lieblingsrezept.

Das braucht ihr:

300 g Haferflocken

6 Medjool Datteln, gehackt

3 Handvoll Rosinen

2 Handvoll grob gehackte Cashews

3 EL Chia- oder Leinsamen

1 TL Zimt

1 Prise Meersalz

3 EL Ahornsirup

2 EL Kokosöl

So gehts:

Alle trockenen Zutaten inklusive Zimt und Meersalz in einer grossen Schüssel miteinander vermengen. Kokosöl in einem Topf schmelzen und Ahornsirup hinzugeben. Die Ölmischung zum Haferflocken-Mix geben und gut verrühren. Alles auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech ausbreiten, gut andrücken und für 10-12 Minuten bei 160 Grad Umluft im Ofen backen. Auskühlen lassen, hübsch abfüllen und geniessen!

Duftkerzen selbst giessen

Besinnliche Stimmung Marke Homemade: selbstgemachte Duftkerzen. Getty Images/iStockphoto

Das braucht ihr:

Gläser oder schöne Tassen

Sojawachsflocken oder alte Kerzenreste

Kerzendocht (gibts im Bastelladen)

Aromaduftöl

Wer mag: Duftstoffe wie Lavendelblüten, Zimtstangen oder Anis

Topf, Schere, Garn

So gehts:

Das Wachs kann entweder in einer Schale oder direkt im endgültigen Gefäss im Wasserbad geschmolzen werden. Ist das Wachs flüssig, aus dem Wasser nehmen (allenfalls noch in die Gläser giessen) und etwa 10 Minuten abkühlen lassen. Dann können das Duftöl und gegebenenfalls die Dekoelemente hinzugefügt werden. Wenn das Wachs am Boden der Kerze beginnt, fest zu werden, fügt ihr den Kerzendocht hinzu. Am besten geht das mit Hilfe eines Zahnstochers. Mit einem Stück Garn, das ihr um den Docht knotet und oben an den Seiten des Gefässes anklebt, stellt ihr sicher, dass alles schön mittig bleibt.

Chiliöl heizt ein

Chiliöl gehört zu den Geschenken, die am Ende garantiert nicht im Schrank verstauben. Getty Images/iStockphoto

Chili-, Thymian- oder Knoblauchöl geben nicht nur jedem Gericht eine besondere Note, sie sind auch super easy selbst zu machen und stehen garantiert nicht ungenutzt in einer Ecke rum. Im Dreierset verschenken sie sich besonders schön.

Das braucht ihr:

Gutes Olivenöl

Chilis, Menge nach Geschmack und Sorte

1 Knoblauchzehe

Glasflaschen zum Abfüllen

So gehts:

Einfacher gehts nicht: Ein paar Chilis schneiden (grob reicht, im Ganzen würden sie zu gären beginnen), in eine Flasche geben und mit Öl auffüllen. Eine geschälte und grob zerteilte Knoblauchzehe schmeckt in der Mischung ebenfalls lecker. Gute Kombinationen für andere Öle sind Rosmarin mit Zitronenschale oder Thymian mit Orangenschale. Wichtig: Bevor man die Flaschen füllt, sollten sie mit kochendem Wasser ausgespült oder im Backofen auf 120 Grad erhitzt werden, um sicherzugehen, dass sie frei von Bakterien sind. Noch eine hübsche Schleife drum – fertig!

Handcreme handgemacht

Tatsächlich: Handcreme kann man mit nur vier Zutaten selbst anmischen. Getty Images/iStockphoto

Kein Scherz, mit wenigen Zutaten kann man sogar Handcreme selbst machen und damit allen Freunden mit rauer Winterhaut einen extra liebevollen Gefallen tun.

Das braucht ihr:

70 g Kokosöl

100 g Kakao- oder Sheabutter

10 ml Jojobaöl

5 - 10 Tropfen ätherisches Öl für den Duft

Verschliessbare Gläser

So gehts:

Kokosöl und Sheabutter zusammen im Wasserbad schmelzen lassen und mit dem Jojobaöl verrühren. Ist alles komplett flüssig, könnt ihr die Schale aus dem Wasserbad nehmen und das ätherische Öl hinzufügen. Besser vorsichtig dosieren und noch einmal nachgeben, bevor der Duft zu intensiv wird. Ist alles vermisst, füllt ihr die Mischung in Gläser ab. Achtung: Die Creme hält sich zwar über einen Monat, kann aber nicht wie normale Handcreme über Jahre aufbewahrt werden.