St. Gallen: Fahrlehrer ohne Lizenz verlangt 30 Franken pro Fahrstunde

Solche Fälle seien in den letzten drei bis fünf Jahren häufiger zu beobachten.

Ein 51-jähriger Iraker bot in der Stadt St. Gallen Fahrstunden für 30 Franken an. Er hatte aber keine Bewilligung und auch nicht das passende Fahrzeug für Fahrstunden. Der 50-jährige Fahrschüler im Auto wusste laut eigener Aussage nichts davon. Der 51-Jährige wurde durch die Stadtpolizei St. Gallen angezeigt.

30 Franken pro Stunde decken nicht die Selbstkosten

30 Franken für eine Fahrstunde seien schlicht unrealistisch. «Die Selbstkosten sind mit 30 Franken nicht gedeckt», so Gehrken. Er weist auf einen Fall im Kanton Bern hin, in dem der angebliche Fahrlehrer das Geld nicht versteuert hat und die Sozialabgaben ebenfalls unterlassen hat. «Ohne die entsprechende Berufsbildung sind die Fahrstunden zudem riskant», so Gehrken.