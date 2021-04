Alain Berset kündigte am Mittwoch die Rückkehr eines kleinen Stücks Normalität an: Ab Montag dürfen wieder kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Die Kapazitäten bleiben aber auf 50 Personen in Innenräumen und 100 Leute im Freien beschränkt. In der Eventbranche ist man darüber nicht glücklich: «Den Festivals fehlt damit immer noch eine verbindliche Perspektive», sagt etwa Dominik Unternährer vom B Sides-Openair in Luzern. Auch Joachim Bodmer vom Openair Frauenfeld betont: «Wir brauchen mehr Planungssicherheit»! (siehe Box)