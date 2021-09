Laax GR : Selbstunfall mit Auto – Beide Beifahrer sterben, Lenker schwer verletzt im Spital

Samstagnacht verlor ein 22-jähriger Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Stützmauer. Zwei Personen starben noch im Auto, der Lenker liegt im Spital.

Am Samstag kurz nach 01.15 Uhr fuhr der 22-jährige Fahrzeuglenker zusammen mit einem 20-jährigen und einem 28-jährigen Mitfahrer mit seinem Personenwagen auf der Oberalpstrasse von Ilanz kommend in Richtung Flims. In einer langgezogenen Rechtskurve, Höhe Anschluss Laax Süd, geriet das Fahrzeug über die Einspurstrecke und Sperrfläche auf die Gegenfahrbahn, beschädigte am linken Strassenrand einen Leitpfosten und einen Holzzaun auf einer Länge von ca. 20 Meter, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.