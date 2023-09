Apple Watch: So genau trackt die Uhr dein Leben

Die Watch registriert jedes Stockwerk, das ich hinaufgehe. Was mich natürlich motiviert, nicht den Aufzug in die fünfte Etage zu nehmen.

18 Uhr – mein Blutsauerstoff macht mich nervös

3 Uhr – «Zeit, sich eine Minute zu bewegen»

In der Folgenacht will ich es besser machen: Ich sage der Uhr, dass ich gegen 22 Uhr schlafen gehe und um sechs Uhr aufstehe. Als ich schon um 05.40 Uhr auf dem WC sitze, bemerkt sie die Abweichung: «Du scheinst wach zu sein – stimmt das?». Ich drücke «ja» und frage mich, ob ich meine Privatsphäre schon jetzt komplett aufgegeben habe.

12 Uhr – Lob fürs gründliche Händewaschen

Ich fahre wie immer mit dem Velo zur Arbeit, und natürlich entgeht der Uhr auch das nicht. «Du scheinst zu trainieren (Radfahren) – möchtest du die Aktivität aufzeichnen?». Nein, will ich nicht, denn die zehn Minuten, die ich unterwegs bin, zählen für mich nicht als Trainingseinheit. Ich laufe die Treppen hoch in den fünften Stock – und auch das erkennt die Uhr. Ich werde es später in der Health App nachverfolgen können.

Als ich während der Arbeit aufs WC gehe und mir anschliessend die Hände wasche, sehe ich einen Timer auf dem Display aufpoppen– nach 20 Sekunden waschen steht «Gut gemacht» da. Ich habe also die Standards eines guten Händewaschens erfüllt. Einerseits freue ich mich, ertappe mich aber auch während des gesamten Tages dabei, dass ich auf die Gratulation meiner Uhr warte. Sie verpasst keine einzige meiner Handwäschen – was ich als faszinierend, aber auch als sehr kontrollierend empfinde.

17 Uhr – in der Badi ist es wohl zu laut

Es ist ein brütend heisser Tag, an dem man eigentlich nur eines machen kann: in die Badi gehen. Doof nur, dass halb Zürich offenbar dieselbe Idee hatte: Im Seebad Utoquai ist es brechend voll. Als ich ins Wasser gehe und den Arm untertauche, geht die Uhr in eine Art Schock-Modus, bei der sie auf mein Antippen nicht mehr reagiert. Was sie natürlich nicht daran hindert, weiter mit mir zu kommunizieren: «Laute Umgebung: Der Lautstärkepegel hat 90 Dezibel erreicht. Schon nach 30 Minuten kann dieser Pegel zu temporärem Gehörverlust führen», sagt sie mir. «Könnte an den vielen Leuten im Wasser liegen», denke ich und schwimme schnell wieder an Land.