Schlüsselanhänger zur Selbstverteidigung sind angesagt – aber in der Schweiz verboten

Messer verstecken sich in bunten Kämmen, spitze Schlagringe sehen aus wie herzige Katzenohren und Kubotans, die auch als Schlag- und Stichwaffe benutzt werden, sind in glänzendes Metall im Barbiecore-Stil eingefasst. Auf Tiktok gehen gerade Videos viral, die Schlüsselbänder mit zahlreichen farbigen Gadgets zur Selbstverteidigung zeigen.

Legal ist das Ganze aber nicht immer. Zumindest nicht, wenn du in der Schweiz wohnst. Wenn du diese Gegenstände kaufen oder mit dir herumtragen willst, gibt es einiges zu beachten.

Besitzt du einen Gegenstand zur Selbstverteidigung? Ja, einen Pfefferspray. Ich habe diverse Messer. Messer, Pfefferspray – ich habe alles, was ich legal bekommen kann. Ja klar, legal wie auch illegal. Ich sammle Waffen und habe diverse solche Stücke zu Hause. Wie bei Chuck Norris ist in meiner Hand jeder Gegenstand ein Gegenstand zur Selbstverteidigung. Nein, ich besitze keine Objekte dieser Art. Das sage ich nicht.

Selbstverteidigung, aber herzig

Die Videos zu den bunten Selbstverteidigungs-Schlüsselbändern sammeln auf Tiktok gerade Millionen von Views. In den Clips wird auch gezeigt, wie du Kubotan, Schlagring & Co. anwendest.

Viele fragen in den Kommentarspalten, wo es die Schlüsselbänder gibt und ob das Ganze legal ist. «Ob das erlaubt ist?», liest man oft. Andere haben Bedenken, dass die Stücke auch zur Selbstverteidigung nicht ganz ungefährlich sind. «Ihr wisst schon, dass diese Dinge auch gegen euch verwendet werden können», kritisieren User. Die meisten der Shops, die auf Tiktok gezeigt werden, liefern nicht in die Schweiz. Über eine kurze Googlesuche finden sich aber Schlagringe, Taser & Co. im Nu auch online.

Schwere Körperverletzungen nehmen zu

«Verzierungen haben keinen Einfluss auf die Gesetzgebung»

Klappmesser, Taser & Co: Was in anderen Ländern kein Problem ist, ist in der Schweiz verboten. Schlagringe, Elektroschockgeräte sowie Schmetterlingsmesser dürfen in der Schweiz weder erworben noch getragen werden. Auch Waffen, die einen Gebrauchsgegenstand vortäuschen, wie etwa das Messer, das sich im Kamm versteckt, sind hierzulande verboten. Daran ändert auch die bunte Verpackung dieser Stücke nichts.

«Verzierungen und Farbe haben keinen Einfluss auf die Gesetzgebung», fasst Kenneth Jones, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, zusammen. Bestellst du dir trotz des Verbots einen Schlagring in Katzenform nach Hause, droht eine Strafe. Wie hoch diese ist, lässt sich nicht so einfach sagen. «Das Strafmass bestimmt die zuständige Untersuchungsbehörde», heisst es bei der Kantonspolizei. Wie oft die Polizei in Berührung mit solchen Selbstverteidigungswaffen kommt, darüber werden in der Schweiz keine Statistiken geführt.

Eine Ausnahme könnte es nur geben, wenn du leidenschaftlich solche Waffen sammelst. «Die Kantonspolizei kann Ausnahmen zum Erwerb verbotener Waffen und Waffenzubehör bewilligen. Diese kantonalen Ausnahmebewilligungen werden nur sehr zurückhaltend und praktisch nur an bewährte Waffensammler und Waffensammlerinnen erteilt», klärt die Kantonspolizei Zürich auf.

Dieses Verhalten empfiehlt die Polizei in einer Bedrohungssituation: In Situationen, in denen man sich bedroht fühlt, empfiehlt die Kantonspolizei Zürich, eine selbstbewusste Körperhaltung einzunehmen und grosse und hell beleuchtete Strassen zu nutzen. «Sei achtsam und beobachte deine Umgebung», heisst es seitens Polizei. Bei Bedarf kannst du auch vorab deinen Livestandort mit einer bekannten Person teilen und/oder mit dieser telefonieren. Im Notfall empfiehlt die Kantonspolizei, so laut wie möglich zu sein und Passanten und Passantinnen aktiv um Hilfe zu bitten.

Pfefferspray und Taschenmesser sind erlaubt