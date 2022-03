Sushi, Sandwiches, Snacks - Selecta-Kiosk im Büro bietet jetzt Zmittag von Coop 

Hart von Pandemie getroffen

Dafür spannt Selecta mit Coop zusammen. Bis 2024 soll das Konzept der beiden Unternehmen in über 250 Shops in Firmen umgesetzt werden, wie Selecta-CEO Christian Schmitz am Dienstagmittag an einer Medienvorstellung am Selecta-Sitz in Kirchberg BE sagte.