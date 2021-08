Intelligente Kühlschränke - Selecta verkauft Pendlern neu Quinoa-Salat und Smoothies

Darum will die Firma umsatteln auf intelligente Kühlschränke.

Selecta setzt in Zukunft vor allem auf Kaffee-Maschinen und intelligente Kühlschränke.

Sie stehen an jedem Bahnhof: Die rot-weissen Snackautomanten von Selecta. Damit verkauft die Firma von Kondomen über Chips bis zu Masken alles Mögliche. Doch das Geschäft mit den Automaten floppt seit der Corona-Krise.

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr einen Schuldenberg von 1,7 Milliarden Franken angehäuft. Neu will Selecta vermehrt auf intelligente Kühlschränke mit frischen Produkten wie Quinoa-Salaten und Smoothies setzen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Geöffnet werden diese mit Kreditkarte und Sensoren registrieren automatisch, welcher Artikel entnommen wurde. Bisher sind 200 solcher Kühlschränke in Europa im Einsatz – unter anderem bei UBS und anderen bekannten Schweizer Grosskonzernen.

Das erlaube den Firmen, ihre Kantinen aufzugeben oder einzuschränken, heisst es weiter. Denn vielerorts rentieren sich diese wegen Corona und Home-Office nicht mehr. Auch sollen die intelligenten Kühlschränke von Selecta an Flughäfen platziert werden für wartende Passagierinnen und Passagiere.

Neue Kühlschränke vor Vandalismus schützen

Das neue Konzept könnte laut Selecta zum Teil den klassischen Selecta-Automaten im öffentlichen Bereich und sogar andere Gastro-Anbieter wie ein Café ablösen. Denn die bekannten Snack-Automaten machen aktuell nur rund 25 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Den Löwenanteil steuern zurzeit die Kaffee- und Tee-Automaten in Firmen bei.

Offen ist noch, wie die neuen Kühlschränke vor Vandalismus geschützt werden sollen. So werden Selecta-Automaten bereits heute immer wieder beschädigt. Fest steht, dass die neuen Kühlschränke unbedingt an belebten Orten stehen müssen und nicht in einer dunklen Ecke auf dem Perron.