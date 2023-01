Selena Gomez’ Abschminkroutine kostet 1000 Franken

Eine entspannende Abendroutine ist wichtig. Wer sich bewusst Zeit dafür nimmt, bei einer beruhigenden Tasse Tee das Gesicht zu reinigen, kann dank dem Mini-Selfcare-Ritual entspannt in die Nacht starten . Klar, dass da auch mal das eine oder andere Luxusprodukt zum Einsatz kommen darf – besonders, wenn man es sich leisten kann. Ob es aber gleich die 1000-Stutz-Abschminkroutine von Selena Gomez sein muss … fraglich.

Wie viel Geld investierst du monatlich in Hautpflege-Produkte?

Serum zum Lösen

Die Sängerin und Unternehmerin löst ihr Make-up mit einem Luxusserum von La Mer, das eigentlich dazu gemacht ist, die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen und in der grossen Flasche (die Selena ihr Eigen nennt) 990 Franken kostet. Das teilt sie in einem ihrer letzten Tiktok-Videos, das in den letzten Tagen satte 11,4 Millionen Views gesammelt hat. Selbst für den Popstar ist das recht viel.