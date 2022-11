Entfolgt auf Instagram: Selena Gomez disst ihre beste Freundin Francia Raisa

Gomez (30) soll nun ihre beste Freundin in einem Interview mit dem «Rolling Stone» indirekt gedisst haben.

Getty Images for Billboard

Herrscht hier etwa dicke Luft? Dies fragen sich die Fans von Selena Gomez nach ihrem Interview mit dem «Rolling Stone» -Magazin. Darin verrät das Multitalent, dass sie oft nicht in coole Mädelsgruppen passe. Ihre einzige Freundin in der Branche sei Sängerin Taylor Swift (32). Das entging Francia nicht. Unter Selenas letztem Post auf Instagram kommentiert die Schauspielerin nur «Interessant» . Wenig später ist aber der Kommentar weg.

Tatsächlich scheint die 34-Jährige Selena auf Instagram sogar entfolgt zu sein. Wie «Promiflash» berichtet, habe Selena für diese Aussage Kritik von ihren Fans erhalten. Diese vermuten einen Seitenhieb an ihre Freundin.



Andere Fans hingegen finden die Reaktion von Francia eher unnötig und kleinlich. «Francia hätte sich privat an Selena wenden können, um zu klären, was sie in dem Interview gemeint hat», schreibt etwa eine Userin.