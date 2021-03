Bevor sie die Musik aber endgültig aufgebe, wolle sie sich nochmal an einem letzten Album versuchen. «Wenn ich das nächste Mal ein Album mache, wird es anders sein», erzählt sie.

Darin gibt sie preis, dass sie darüber nachdenke, die Musik an den Nagel zu hängen.

Popstar Selena Gomez (28) ziert das April-Cover der US-«Vogue». Im Interview mit dem Modemagazin spricht die Sängerin unter anderem über ihre Musik-Karriere. «Ich denke, es gibt eine Menge Leute, die meine Musik mögen. Dafür bin ich so dankbar, dafür mache ich das», so Selena.

Den Popstar plagen aber offenbar auch immer wieder Zweifel: «Es ist schwer, Musik zu machen, wenn die Leute einen nicht ernst nehmen. Es gab Momente, in denen ich mir dachte: 'Was ist der Sinn? Warum mache ich das eigentlich noch?’» Sie wolle noch ein letztes Album herausgeben und dabei «alles anders machen». Selena spricht von einem «letzten Versuch», bevor sie sich endgültig aus der Musik-Branche zurückzöge. «Dann könnte ich endlich mal hauptberuflich Schauspielerin sein», so der ehemalige Disney-Star.