Selena Gomez hat das wohl gemütlichste Promi-Homeoffice

Steigende Corona-Zahlen bedeuten auch für die grössten Weltstars, dass sie vermehrt im Homeoffice arbeiten müssen. Ein Blick in ihre Häuser zeigt: Selbst in den fettesten Villen sind die Büros oft ziemlich bescheiden und klein.

Chris Pratt (41)

In «Jurassic Park» lehrt Chris Pratt Dinosaurier das Fürchten. Von Mingle Media

Vielleicht sind Verhandlungen am Tisch des Schauspielers auch nicht immer zum Lachen. Realtor.com/Variety.com

«Jurassic Park» und «Avengers»-Star Chris Prat scheint nicht all zu viel Bürofläche zu brauchen und richtet sein Arbeitszimmer in seinem 4-Millionen-Haus in den Hollywood Hills eher nüchtern ein. Der direkte Zugang zur Terrasse und der grosse Screen sind aber schöne Details, die wir uns auch im Homeoffice wünschen würden.

Charli XCX (28)

Arbeiten im Homeoffice macht müde – Musikerin Charli XCX braucht eine Pause. Instagram/Charli_XCX

Das muss das Arbeitszimmer einer Musikerin sein, keine Frage. Realtor.com/Variety.com

Im Arbeitszimmer von Charli XCX braucht es keinen Schreibtisch, sondern Musikinstrumente und Sofas für entspannte Komponier-Sessions. Ihr Haus in den Hollywood Hills mit 550 Quadratmetern Wohnfläche, sechs Schlafzimmern vier Bädern hat sie übrigens ihrem Musiker-Kollegen Calvin Harris für fünf Millionen Franken abgekauft.

Tommy Hilfiger (69)

US-Modedesigner Tommy Hilfiger braucht im Homeoffice scheinbar vor allem etwas – starke Farben. REUTERS

Gut vorstellbar, dass man hier auf kreative Idee kommt. Realtor.com/Variety.com

Fast 1’400 Quadratmeter ist das Haus von Tommy Hilfiger in Golden Beach, in Miami, Florida. Da fällt das Arbeitszimmer vergleichsweise echt klein aus. Dafür hat der Designer nicht mit knalligen Farben gespart. Auch beim Kauf gingen ein paar Nötli drauf – der Kaufpreis der Villa betrug 22 Millionen Franken.

Katy Perry (35)

Musikerin Katy Perry ist frischgebackene Mami. Ob sie trotzdem momentan etwas mehr Zeit zum Komponieren neuer Songs hat? Instagram/Katy Perry

Fast logisch, dass auch bei ihr der Arbeitsplatz so aussieht. Realtor.com/Variety.com

Ein vollausgestattetes Musikstudio mit schöner Aussicht ist alles, was Katy Perry zum Arbeiten in ihrem Haus in Beverly Hills braucht. Hat sie mal genug vom Musizieren, stehen noch weitere 400 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung.

Shia LaBeouf (34)

Schauspieler Shia LaBeouf sieht etwas besorgt aus. Von John Bauld from Toronto, Canada

Die sorgenvolle Miene könnte an seinem Mini-Arbeitszimmer liegen. Realtor.com/Variety.com

Schaut man sie das Arbeitszimmer von Shia LaBoeuf an, hofft man (nicht nur für ihn), dass die Welt um einen erneuten Lockdown herumkommt. Aber bevor wir jetzt zu viel Mitleid mit dem Schauspieler haben – die anderen Räume in seiner Liegenschaft in Sherman Oaks, Los Angeles sind ziemlich gross und schön.

Selena Gomez (28)

Selena Gomez flext am Pool ihres Hauses in Studio City, Los Angeles. Instagram/Selena Gomez

Grosses Deckenlicht und ein Cheminée – Selena Gomez hat das wohl gemütlichste Promi-Homeoffice. Realtor.com/Variety.com

Der Scheinwerfer in der Ecke des Büro erinnert daran, dass hier eine Schauspielerin ihren Bürokram erledigt. Ist die Arbeit getan, wartet im grosszügigen Garten ein Pool. Trotzdem möchte die Sängerin ihr Haus verkaufen. Zu haben ist es für etwas mehr als zwei Millionen Franken.

Tobey Maguire (45)

Schauspieler Tobey Maguire hat gerade «Spider-Man 3» abgedreht. Von gdcgraphics

Und hier arbeitet Tobey. Das Büro erinnert ein bisschen an eine Studentenbude. Realtor.com/Variety.com

Beim Blick ins Büro des «Spider-Man»-Darstellers Tobey Maguire könnten man denken, dass der Schauspielerin in einer ziemlichen Bruchbude wohnt. Doch der Schein trügt. Das Haus steht in der teuren Gegend West Hollywood, kostet über vier Millionen Franken und ist über 300 Quadratmeter gross.

Chrissy Teigen (34) und John Legend (41)

Chrissy und John strahlen im Herbstlicht. Instagram/Chrissy Teigen

Nüchtern und wohl vor allem für Sitzungen eingerichtet, zeigt sich das Homeoffice von Chrissy Teigen und John Legend. Realtor.com/Variety.com

Luftig und grosszügig zeigt sich das Büro von Chrissy Teigen und John Legend in ihrem 17-Millionen-Haus in Beverly Hills. Bei der Aussicht stört höchstes der schiefe Strommast, ansonsten lässt das Haus kaum Wünsche offen. Mit fast 1’000 Quadratmetern, neun Schlaf- und sechs Badezimmern, findet wohl jeder sein Lieblingsplätzchen.

Christen Stewart (30)

Christen winkt am Filmfestival in Cannes freundlich in die Menge. Von Georges Biard,

Das Büro von Christen Stewart könnte auch einem Teenager gehören. Realtor.com/Variety.com

Bei Christen Stewart im Homeoffice sieht es aus, als würde nächstens ein Teenager reinstürmen und den Raum für sich beanspruchen. Doch wir sehen hier tatsächlich das Homeoffice der 30-jährigen Schauspielerin in ihrem Strandhaus in Malibu.

Emma Roberts (29)

Emma Roberts wurde mit der Serie «American Horror Story» bekannt. Von dominick D

Ihr Homeoffice hat sich Emma Roberts unter dem Dach ihres Hauses eingerichtet. Realtor.com/Variety.com