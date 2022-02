Angriff auf die Ukraine  – Selenski bietet Häftlingen Amnestie an, wenn sie für die Armee kämpfen

Der Krieg in der Ukraine dauert schon den fünften Tag an. Seit Kriegsbeginn hat die Ukraine, eigenen Angaben zufolge, 352 zivile Todesopfer zu beklagen, darunter 14 Kinder, Hunderttausende Ukrainer sind auf der Flucht.

Gefangene mit Kampferfahrung würden aus dem Gefängnis entlassen, versprach Präsident Wolodimir Selenski am 28. Februar 2022 in einer Ansprache. (Symbolbild)

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bietet kampffähigen ukrainischen Häftlingen Straferlass an, wenn sie an der Seite der Armee gegen Russland kämpfen. Konkret: Gefangene mit Kampferfahrung würden aus dem Gefängnis entlassen und dürften auf diese Weise ihre Schuld an der Gesellschaft abtragen, sagte Selenski am Montag in einer Ansprache, aus der die «Daily Mail» zitiert.