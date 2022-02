Ukraine-Invasion : Selenski erfreut über deutsche Waffen – «Weiter so, Kanzler Scholz»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich erfreut über die angekündigte Lieferung deutscher Waffen gezeigt. «Deutschland hat gerade die Lieferung von Panzerabwehr-Granatwerfern und Stinger-Raketen an die Ukraine angekündigt. Weiter so, Kanzler Olaf Scholz», schrieb Selenski am Samstagabend auf Twitter. «Die Anti-Kriegs-Koalition handelt!»