FDP-Richter über Selenski : «Selenski ist ein Massenmörder» – Aarauer Bezirksrichter irritiert mit Aussage

Selenski sei ein Vasall der Nato, ein Massenmörder und was er und seinesgleichen angerichtet haben, nenne man Genozid. Diesen Post auf LinkedIn setzt der Aarauer FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato am vergangenen Wochenende ab. Die FDP Aarau distanziert sich davon und will nun prüfen, ob diese Aussagen mit seiner Tätigkeit als Richter vereinbart werden können.

Für die Aargauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter ist der Post vollkommen unverständlich. Sie findet die Aussage äusserst schockierend und unter der Würde eines Bezirksrichters. Auch die Aargauer FDP distanziert sich vom Post von Meier-Mazzucato: «Diese Aussagen sind ebenso falsch wie geschmacklos. Sie stehen in krassem Widerspruch zur Haltung der FDP, und ich bedaure und verurteile solch haltlose Behauptungen», sagt Sabine Freiermuth, Parteipräsidentin Kanton Aargau.

Der Bezirksrichter hält trotzdem an seinen Aussagen fest. Die westlichen Medien haben seiner Meinung nach einseitig über den Ukraine-Konflikt berichtet. Man solle auch die Geschehnisse vor dem 24. Februar betrachten. Gemäss dem Bezirksrichter führe die Ukraine Krieg gegen Separatistengruppen. Ausserdem sei der Konflikt eigentlich schon seit acht Jahren im Gange. «Ich habe mit dem Post versucht, eine Ausgewogenheit in der Meinungsbildung zu erzeugen», sagt Meier-Mazzucato im Interview.

Laut der SP-Nationalrätin sei hier aber einfach nur russische Propaganda übernommen worden. Insbesondere, da seit 2014 eine Sonderbeobachtermission in der Ostukraine tätig sei, welche die Aufgabe hat, die Einhaltung des Waffenstillstands und die Menschenrechtssituation dort zu dokumentieren. Es gibt keine Dokumentierung eines Genozids in der Region.

Wie die FDP Aarau zum Schluss sagt, werde man mit Giorgio Meier-Mazzucato das Gespräch suchen und die Vereinbarkeit der Aussagen mit seiner Tätigkeit als Richter prüfen.