Nach Skandal-Aussage - «Selenski ist ein Massenmörder» – jetzt tritt FDP-Richter Meier-Mazzucato zurück

Selenski sei ein Vasall der Nato, ein Massenmörder und was er und seinesgleichen angerichtet haben, nenne man Genozid. Diesen Post auf LinkedIn setzt der Aarauer FDP-Bezirksrichter Giorgio Meier-Mazzucato am vergangenen Wochenende ab. Die FDP Aarau distanzierte sich von dem Post und kündigte an, zu prüfen, ob diese Aussagen mit seiner Tätigkeit als Richter vereinbart werden kann.