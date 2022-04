Mindestens 39 Tote : Selenski nach tödlichem Raketenangriff – «Russland ist das grenzenlose Böse»

In der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind zwei Raketen eingeschlagen. Dabei sind mindestens 39 Personen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelte es sich um Menschen, die in die Westukraine flüchten wollten.

Bei dem Raketenangriff auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind nach Angaben des ukrainischen Geheimdiensts SBU mindestens 39 Menschen getötet worden. Bei den Opfern handle es sich um 35 Erwachsene und vier Kinder, teilte der SBU am Freitag mit. Zuvor war von mindestens 30 Toten und 100 Verletzten die Rede gewesen. Nach Angaben des Kramatorsker Bürgermeisters Olexander Hontscharenko warteten Tausende Menschen am Bahnhof auf ihre Evakuierung aus der umkämpften Region.



Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bezeichnete Russland in einer ersten Reaktion als «das grenzenlose Böse». Das russische Militär habe einen ganz gewöhnlichen Bahnhof angegriffen, sagte er am Freitag zu Beginn einer Videoansprache vor dem finnischen Parlament. Menschen hätten an dem Bahnhof auf Züge gewartet, um von diesem in sichere Gebiete evakuiert zu werden. «Das ist nur ein gewöhnlicher Bahnhof, nur eine normale Stadt im Osten der Ukraine», sagte Selenski. Der Angriff zeige, was Russland unter Schutz der Donbass-Region und der russischsprachigen Bevölkerung verstehe. «Das ist der 44. Tag unserer Realität», sagte der ukrainische Präsident. Selenski warf Russland weiter vor, die Zivilbevölkerung seines Landes «zynisch zu vernichten». «Dies ist das grenzenlose Böse», schrieb er auf Twitter. «Und wenn es nicht bestraft wird, wird es nie aufhören.»



Gouverneur Pawlo Kyrylenko warf Russland vor, absichtlich auf Zivilisten gezielt zu haben. Prorussische Separatisten in der selbsternannten Volksrepublik Donezk sprachen hingegen von einem ukrainischen Raketenangriff. Kramatorsk liegt im bislang ukrainisch kontrollierten Teil der Region Donezk, auf die die Separatisten Anspruch erheben. Im Nachrichtendienst Telegram kursierte ein Video, das den Abschuss von zwei Raketen aus der Nähe von Schachtarsk zeigen soll. Die Stadt liegt in der von prorussischen Separatisten kontrollierten Region des Gebiets Donezk.