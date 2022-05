Krieg in der Ukraine: Selenski nimmt mit Ehefrau Olena an Beerdigung von Ex-Präsident teil

Am Dienstag wurde Leonid Krawtschuk in Kiew beerdigt.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat am Dienstag gemeinsam mit seiner Frau an der Beerdigung von Leonid Krawtschuk teilgenommen. Krawtschuk wurde nach dem Zerfall der Sowjetunion Parlamentspräsident und galt als westlich orientiert.

Er stand von 1991 bis 1994 als erster Präsident an der Spitze der Ukraine. Krawtschuk verstarb am 10. Mai 2022 in München. Krawtschuk war schwer krank und hatte sich im vergangenen Jahr einer Herzoperation unterziehen müssen. Er wurde 88 Jahre alt.

Für Aufsehen sorgte vor allem der Auftritt von Olena Selenska, der First Lady der Ukraine. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar war die Drehbuchautorin bisher nur einmal an die Öffentlichkeit getreten, als sie sich am Muttertag mit der amerikanischen First Lady Jill Biden traf.