Nach Angriffen auf Kiew: Selenski zeigt sich demonstrativ in den Strassen Kiews 

«Ein harter Morgen für uns. Wir haben es hier mit Terroristen zu tun, Dutzende Raketen haben ukrainische Städte getroffen.» Mit diesen Worten spricht Wolodimir Selenski in einem Facebook-Video zur ukrainischen Bevölkerung. Er zeigt sich dabei demonstrativ im Freien, auf Kiews Strassen, was der ukrainische Präsident bereits im Februar getan hat. Wie damals ist die Botschaft auch jetzt klar: Ich verstecke mich nicht und bin da für mein Volk.

An diesem Montagvormittag sagt Selenski, dass die russische Armee und ihr Chef Wladimir Putin Panik und Chaos auslösen wollen. «Sie wollen unser Energiesystem zerstören, sie sind hoffnungslos. Russland soll iranische Shahed-136-Drohnen eingesetzt haben.»

Kamikaze-Drohnen

Die sogenannten Kamikaze-Drohnen tragen eine Bombenlast von jeweils rund 40 Kilogramm und werden direkt in ihr Ziel gelenkt. Sie sollen bereits bei früheren Angriffen auf die Ukraine mehrere Panzerhaubitzen und Schützenpanzer zerstört haben.

Das nächste Ziel seien die Menschen, so Selenski. «Die Russen haben sich speziell diese Zeit und diese Ziele ausgesucht, um grösstmöglichen Schaden zu verursachen.» Die koordinierten Angriffe auf mehrere ukrainische Städte wurden am Montagmorgen während der Rushhour ausgeführt. Präsident Selenski rät der ukrainischen Bevölkerung, wachsam zu sein. «Befolgen Sie immer die Sicherheitsregeln, suchen Sie Schutz in den Bunkern.»