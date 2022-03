Ukraine-Krieg : Selenski zieht Vergleich zum Holocaust – Kritik von Gedenkstätte

Wolodimir Selenski verglich die russische Invasion in einer Rede an das Parlament Israels mit der «Endlösung». Die Gedenkstätte Yad Vashem kritisierte Vergleiche, die die historischen Fakten des Holocaust verzerrt.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat in einer Video-Botschaft an Israel Russland mit Nazi-Deutschland gleichgesetzt und dem Kreml einen Plan zur Auslöschung der Ukraine vorgeworfen. «Hört darauf, was jetzt in Moskau gesagt wird: «Endlösung», aber jetzt bereits in Bezug auf die ukrainische Frage», sagte der 44-Jährige am Sonntag in einem Video-Auftritt vor Knesset-Abgeordneten. Das Staatsoberhaupt mit jüdischen Wurzeln erinnerte dabei an die sogenannte «Endlösung der Judenfrage», wie die Ermordung von Millionen Juden in Europa durch Nazi-Deutschland genannt wurde.