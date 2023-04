Ranking: 100 einflussreichste Menschen 2023

1 / 8 Die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, Olena Selenska, gehört 2023 zu den einflussreichsten Menschen. Sie ist in der Kategorie «Anführer» vertreten. IMAGO/NurPhoto Bereits zum sechsten Mal ist der amtierende US-Präsident Joe Biden unter den 100 einflussreichsten Menschen. IMAGO/ZUMA Wire Schauspielerin Drew Berrymore ist unter «Künstler» aufgeführt. Moderator Jimmy Fallon sagt über sie: «Diese Frau kann alles auf der Welt tun». imago/Cinema Publishers Collection

Darum gehts Das «Time»-Magazin hat seine jährliche Liste der einhundert einflussreichsten Persönlichkeiten veröffentlicht.

Die Kategorien sind Anführer, Künstler, Titanen, Innovatoren, Ikonen und Pioniere.

Zum sechsten Mal auf der Liste ist US-Präsident Joe Biden vertreten.

Seit dem Jahr 2004 werden im «Time»-Magazin hundert Personen aufgelistet, die einen bedeutsamen Beitrag zur Gesellschaft geleistet haben. Dabei teilt sie das Magazin in die Kategorien Anführer, Künstler, Titanen, Innovatoren, Ikonen und Pioniere ein.

Anführer

Ganz oben auf der Liste steht in diesem Jahr Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. Die Laudatio dazu wurde von Jill Biden geschrieben, der Ehefrau von US-Präsident Joe Biden. «Olena Selenska hat nicht erwartet, eine Kämpferin für die Menschen in der Ukraine zu werden, aber sie ist diesem Ruf mit selbstlosem Mut gefolgt», heisst es da. «Sie ist Mutter, Beschützerin, der Stolz ihrer Nation, ein Hoffnungsschimmer für die Menschen, die sie liebt».

Ebenfalls unter den Anführern findet man den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden (unter anderem wegen historischer Investitionen in Strassen, Brücken und Breitbandzugang), den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva («Klima-Champion») oder den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (für die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg).

Künstler

Angeführt wird die Liste vom amerikanischen Schauspieler Michael B. Jordan, der seit über 24 Jahren in diesem Bereich tätig ist. Gewürdigt wird unter anderem sein «unglaubliches Durchhaltevermögen». Im Film «Creed III», der in diesem Jahr erschienen ist, hat Jordan zum ersten Mal die Rolle des Regisseurs übernommen. Diese habe er «mit Bravour» gemeistert, heisst es in seiner Laudatio. Weiter sind unter den Künstlern Schauspielerin Drew Barrymore («Diese Frau kann alles auf der Welt tun» – Laudator Jimmy Fallon), Schauspieler Austin Butler (für seine Rolle im Film «Elvis») oder Autorin Colleen Hoover («insbesondere junge Leute verschlingen ihre Bücher» – Laudatorin Jenna Bush Hager).

Titanen

Lionel Messi und Patrick Mahomes werden in der Kategorie «Titanen» aufgelistet. Der Argentinier hatte bei der WM Ende vergangenen Jahres in Katar sein Team zum dritten Titel geführt. Mahomes war indes der entscheidende Mann beim Triumph der Kansas Chiefs in der National Football League im Februar.

Innovatoren

Kylian Mbappé und Iga Swiatek wurden bei den «Innovatoren» aufgelistet. Der Fussball-Star hatte mit Frankreich im WM-Finale gegen Argentinien knapp seinen zweiten WM-Titel verpasst, zählt aber trotzdem zu den grossen Aushängeschildern seines Sports. Tennisspielerin Swiatek, die im vergangenen Jahr die French und die US Open gewann, hat sich auch durch ihre Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland Gehör verschafft.

Ikonen

Basketballspielerin Brittney Griner taucht indes bei den «Ikonen» auf. Anfang Februar 2022 war die Basketballerin an einem Moskauer Flughafen festgenommen und später wegen illegalen Drogenbesitzes und versuchten Schmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Anfang Dezember war sie im Rahmen eines Gefangenenaustauschs für den russischen Waffenhändler Viktor But freigelassen worden.

Pioniere

Ski-Star Mikaela Shiffrin taucht in der Kategorie «Pioniere» auf. «Ich kann gar nicht in Worte fassen, was für eine Ehre es ist, auf der ‹Time›-Liste der 100 einflussreichsten Menschen zu stehen. Aber ich wäre nachlässig, wenn ich nicht jeden um mich herum würdigen würde, der dies möglich gemacht hat», schrieb die 28-Jährige auf Instagram. Die US-amerikanische Ausnahmeathletin hatte in dieser Saison ihren insgesamt 88. Weltcupsieg gefeiert und damit Schwedens Ikone Ingemar Stenmark (86) überholt.

Die komplette Liste der 100 einflussreichsten Menschen 2023 findest du im «Time»-Magazin.

Mit Material von DPA.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.