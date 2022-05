Grossbritannien: Selenskis grüne Fleecejacke bringt bei Auktion 110’000 Franken ein

Die ukrainische Botschaft in Grossbritannien sammelte in einer grossen Spendenaktion mit dem Namen «Brave Ukraine» (tapfere Ukraine) umgerechnet über eine Million Franken.

Eine vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski getragene und signierte Fleece-Jacke wurde am Donnerstag bei einer Spendenaktion für die Ukraine in London für 90’000 britische Pfund – umgerechnet rund 110’000 Franken – verkauft.

«Heute schaut die ganze Welt zu einem Mann auf, der eine einfache Fleecejacke trägt», erklärte die ukrainische Botschaft im Vereinigten Königreich in einem auf Twitter geposteten Video, das Aufnahmen von Selenski in der Jacke zeigt. «Und jetzt ist das ikonische Stück, das von Präsident Selenski persönlich signiert wurde, hier».

Die Spendenaktion «Brave Ukraine» (tapfere Ukraine), bei der unter anderem von der ukrainischen First Lady Olena Selenska gespendetes Spielzeug und Fotos des verstorbenen Fotografen Max Levine sowie Selenskis Jacke gezeigt wurden, wurde von der ukrainischen Botschaft in London in der Kunstgalerie Tate Modern veranstaltet. Die Veranstaltung brachte über eine Million Franken für «With Ukraine», die offizielle Spendenaktion der Botschaft, ein.

Der grösste Teil des Geldes wird nach Angaben der Botschaft für die Neuausstattung eines Kinderkrankenhauses im Westen der Ukraine verwendet. In einer Rede an der Spendenveranstaltung lobte der britische Premierminister Boris Johnson Selenskis Führungsqualitäten, nachdem sich der ukrainische Präsident per Videoanruf an die Anwesenden gewandt hatte.