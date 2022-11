Märstetten TG: Vermummter Mann überfällt Tankstelle

Am Mittwochabend, kurz vor 20.30 Uhr, betrat ein Unbekannter den BP-Tankstellenshop in Märstetten TG. Wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag mitteilte, bedrohte er die alleine anwesende Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld. Nachdem ihm die Frau den Betrag aushändigte, floh er mit dem Deliktsgut zu Fuss in Richtung Kreisel Märstetten.