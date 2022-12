Künstliche Intelligenz: Selfie-Affe wurden Urheberrechte verwehrt – was bedeutet das für KI-Kunst?

1 / 7 Dieses Foto ging um die Welt: Das Selfie vom Makaken-Affen Naruto. Dem Affen wurden nach einem langen Rechtsstreit die Urheberrechte an «seinem» Foto verwehrt. David Slater verleitete den Affen 2011 dazu, das Selfie zu schiessen. Peta forderte später, dass die Bildrechte dem Affen überschrieben werden sollten und er mitbestimmen können soll, was damit passiert. imago/Danita Delimont Ein Vergleich von 2017, wonach Slater 25 Prozent der Einnahmen aus dem Foto an Tierschutzorganisationen spenden sollte, wurde 2018 für ungültig erklärt. imago/Danita Delimont

Darum gehts Im Jahr 2011 löste ein Foto eines Affen einen jahrelangen Rechtsstreit aus.

Der Makaken-Affe Naruto hatte sich die Kamera des Naturfotografen David Slater geschnappt und sich damit selbst fotografiert. Die Tierschutzorganisation Peta klagte danach die Rechte am Bild ein.

Nun wurde das damalige Urteil als Grundlage für den Urheberrechts-Entzug eines durch Künstliche Intelligenz erstellten Comic-Buches verwendet.

Am 15. September genehmigte die amerikanische Urheberrechtsbehörde der Autorin Kris Kashtanova das Urheberrecht für ihr Comic-Buch «Zarya of the Dawn». Das besondere daran: Es gilt laut der Zeitung «Der Standard» als das erste durch Künstliche Intelligenz illustrierte Werk, dem das Urheberrecht zugesprochen wurde – zumindest in den Vereinigten Staaten. Die Behörde erwägt nun aber, den Entscheid zurückzuziehen. Denn das betreffende Material müsse von einem tatsächlichen Menschen erstellt worden sein, damit die Richtlinien für das gesetzliche Urheberrecht zum Greifen kommen.

Für den Urteilsspruch orientierte sich die Urheberrechtsbehörde gemäss «We Got This Covered» an einem skurrilen Fall aus der Vergangenheit. In diesem forderte die Tierschutzorganisation Peta, dass ein Affe die Rechte an einem Bild erhalten soll, welches er mit der Kamera eines Naturfotografen selbständig geschossen hatte.

Als der Naturfotograf seine Kamera unbeaufsichtigt liess

Im Jahr 2011 fotografierte der Naturfotograf David Slater Wildtiere im Dschungel Indonesiens. Er installierte auf einem Stativ eine Kamera und lockte Tiere mit Futter an, in der Hoffnung, dass diese den Auslöser der Kamera betätigen und so eine Nahaufnahme von sich machen würden. Und tatsächlich schaffe es der Makaken-Affe Naruto, ein Selfie von sich zu machen, auf welchem er mit einem breiten Grinsen in die Kamera schaut. Slater veröffentlichte die Bilder in einem Buch – darin abgebildet auch die zwei Fotos von Naruto. Die Bilder gingen später viral.

Die Tierschutzorganisation Peta klagte später das Urheberrecht vor dem Bundesgericht in San Francisco ein. Sie forderte, dass die Bildrechte dem Affen überschrieben werden sollten und er mitbestimmen können soll, was damit passiert.

Im Jahr 2017 schien der Rechtsstreit geklärt zu sein, denn beide Parteien einigten sich auf einen Vergleich. Slater stimmte zu, 25 Prozent der Einnahmen aus dem Foto an Organisationen zu spenden, die sich für den Schutz von Naruto und seinen Artgenossen in Indonesien einsetzen. «Peta und David Slater sind sich einig, dass dieser Fall wichtige, hochmoderne Fragen zur Ausweitung der gesetzlichen Rechte für nicht-menschliche Tiere aufwirft», heisst es in einer Erklärung der beiden Parteien.

Gericht hat Vergleich abgelehnt

Das Berufungsgericht in San Francisco erklärte den Vergleich im Jahr 2018 allerdings für ungültig. Affen hätten nicht den Status, um gegen den Urheberrechtsschutz zu klagen, begründete das Gericht seinen Entscheid. Zudem könne eine Tierschutzorganisation nicht stellvertretend für das Tier klagen. Das deutsche Portal «Heise» schrieb damals, dass der Kamera-Eigentümer Slater allerdings dadurch nicht die Rechte an den Bildern erhalten hat.

Wie das Gericht im Fall vom Comic-Buch von Kris Kashtanova entscheiden wird, ist noch offen. Die Autorin korrigierte vor zwei Tagen Medienberichte, wonach ihr das Copyright bereits entzogen worden sei. «Ich bin immer noch die Urheberin. Wie jeder andere bin auch ich daran interessiert, Klarheit darüber zu erhalten, ob meine Arbeit einen wesentlichen menschlichen Einfluss hatte, um urheberrechtsfähig zu sein.»