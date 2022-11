Fotograf packt aus: Selfie aufgetaucht – Laura Müller war bei erstem Treffen mit Michael Wendler erst 16

Beim Zusammentreffen sollen sie gar die Nummern getauscht haben. Was sich offensichtlich gelohnt hat: 2020 gaben sich Michael Wendler und Laura in Florida das Jawort.

Laut Roberto Abramowski sollen sich die beiden erstmals im Juni 2017 bei einem Stadtfest in Stendal DE über den Weg gelaufen sein. «Am Abend gab es eine grosse Schlagerparty auf dem Markt», sagt Roberto Abramowski über das besagte Zusammentreffen und führt aus: «Laura trug ein weinrotes Stretch-Oberteil, hatte sich mit Lippenstift und Nagellack im passenden Farbton hübsch gemacht.» Weil Lauras Vater einer der Organisatoren der Schlagerparty war, sei Laura auch in den VIP-Bereich gekommen. «Dort hat sie den Wendler angehimmelt.» Dabei sei auch das erste Selfie der späteren Eheleute entstanden.

Weiter vermutet der Fotograf, dass die beiden nach dem gemeinsamen Selfie an diesem Abend Nummern getauscht hätten. Offensichtlich mit grossem Erfolg. Nur zwei Jahre nach dem vermeintlichen Treffen heiratet das Paar in Florida .

Laura wurde stets angehimmelt

Zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens jobbte Laura an der Kasse eines Supermarkts in der Umgebung. Bereits damals sei sie von Klassenkameraden angehimmelt worden. «Beim Warten in der Schlange haben die meisten Jungs sie angeschmachtet, in der Schule sowieso», erzählt ein ehemaliger Mitschüler, der ebenfalls im Laden gearbeitet hat.