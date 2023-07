Opfikon ZH: Selfie-Feuerwehrmänner werden ausgeschlossen und in die Küche verdonnert

In flagranti wurden die beiden Feuerwehrleute beim Selfieschiessen von einem News-Scout erwischt. 20min/News-Scout

Verhängnisvolles Selfie – darum gehts Am 22. Juni filmte ein News-Scout zwei Feuerwehrmänner, wie sie während eines Brands auf einem Dach eines Bürogebäudes ein Selfie schossen.

Dafür wurden die beiden bis zum Ende dieses Jahres von weiteren Einsätzen ausgeschlossen.

Das ist passiert

Am 22. Juni, kurz vor 16.30 Uhr, geriet die Dachisolation eines Bürogebäudes in Opfikon, an der Alpenstrasse zwischen Thurgauerstrasse und Bahngleisen, in Brand. Sowohl die Stützpunktfeuerwehr von Opfikon als auch von Wallisellen war vor Ort. Beim Brand wurde niemand verletzt und zusätzlich waren die Kantonspolizei Zürich, die Opfiker sowie die Dietliker Polizei, Schutz & Rettung Zürich sowie ein Sanitätswagen vor Ort. Doch viel grösser war der Aufruhr wegen eines Selfies, das zwei Feuerwehrleute schossen, und von einem News-Scout gefilmt wurde.

Das drohte den Verantwortlichen

Es war ein Selfie mit Folgen: Die zwei Feuerwehrmänner der Stützpunktfeuerwehr Opfikon wurden vom Kommandanten Jochi Hegi bis Ende Jahr von weiteren Einsätzen ausgeschlossen. «Das ist wie ein Fussballer, der zwar trainieren, aber nicht spielen darf», so Hegi. Von der Feuerwehr ausgeschlossen werden die beiden jedoch nicht. Wie die Feuerwehr Opfikon in einer Medienmitteilung als Grund für den Entscheid schreibt, muss auch berücksichtigt werden, dass die Feuerwehr zu viel Geld in die Ausbildung der Leute investiert, als dass man diese ohne Verwarnung entlassen könnte.

Doch mit dem Ausschluss hat es sich nicht ganz getan: Die Selfie-Männer haben als Wiedergutmachung selbst vorgeschlagen, ihre Kollegen bei der letzten Übung, bevor sie wieder selbst zum Einsatz kommen, zu bekochen. Dieses Angebot wurde vom Kommandanten angenommen.

Das geschah hinter der Selfiekamera

Auf den ersten Blick ergab das Video des News-Scouts, welcher die zwei Feuerwehrleute filmte, nicht viel Interpretationsspielraum. Dieses zeigt die zwei Feuerwehrleute, die auf einem brennenden Dach für ein Selfie posieren. «Das ist keine gute Werbung für die Feuerwehr», kritisiert auch Hegi das Verhalten seiner Leute.

Die genaueren Umstände relativieren den Vorfall etwas, wie es in der Medienmitteilung heisst. Die beiden Feuerwehrleute seien nicht mehr direkt mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen, sondern nur als Teil des Erkundungstrupps, der das zweite Feuer im westlichen Dachteil begutachten sollte. Die beiden hätten dabei festgestellt, dass sie mit den im Haus installierten Schläuchen nicht weiterkamen, und forderten eine zweite Autodrehleiter an. In der Zwischenzeit fertigten sie im Auftrag der Polizei Fotos des Brandverlaufes an – und zum Schluss auch jenes Selfie. Laut Hegi liegt daher keine Pflichtverletzung vor.