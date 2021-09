Harte Strafe : Selfie mit Oranje-Star Depay – 5 Jahre Stadionverbot für 13-Jährigen

Eigentlich wollte er nur ein Selfie mit Niederlande-Star Memphis Depay machen. Nun darf ein 13-Jähriger jahrelang nicht mehr ins Fussballstadion.

Das führte am Samstag dazu, dass ein 13-jähriger Fan aufs Spielfeld rannte.

Memphis Depay ist in überragender Form – hat in den letzten zwei Niederlande-Spielen fünf (!) Tore erzielt.

Ein junger Fan war am vergangenen Samstag beim Spiel der Niederlande gegen Montenegro (4:0) auf das Spielfeld gelaufen, um ein Foto mit dem Barcelona-Neuzugang Memphis Depay zu ergattern. Er war in der 89. Minute aufs Spielfeld der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam gelaufen, hatte schnell das Selfie gemacht und war wieder zurück zur Tribüne gesprintet. Danach wurde es aber ungemütlich für den 13-Jährigen – ein Ordner hatte ihn erwischt.