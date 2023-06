China: Millionär scheitert zum 27. Mal an Aufnahmeprüfung

Obwohl er monatelang wie ein «asketischer Mönch» gelebt hat, fehlten Liang in diesem Jahr 34 Punkte, um überhaupt zu einer Universität zugelassen zu werden.

In diesem Jahr lernte eine Rekordzahl von 13 Millionen Schülerinnen und Schüler für das Gaokao genannte Examen, das als wichtigste Prüfung im Leben vieler Chinesen gilt.

Liang Shi (63) ist am Boden zerstört, nachdem auch sein 27. Anlauf zur Aufnahme an der Uni erfolglos blieb.

Es hat wieder nicht gereicht: Ganze 27 Mal hat sich der erfolgreiche Bauunternehmer Liang Shi hartnäckig am gefürchteten Gaokao versucht, der chinesischen Prüfung zur Hochschulzulassung und nach Angaben chinesischer Staatsmedien die «weltweit schwerste» ihrer Art. Doch auch dieses Mal erreichte er zu wenige Punkte für einen Platz an seiner Traumuniversität. «Das war’s für dieses Jahr», sagte der 56-Jährige in einem Livestream bei der Überprüfung seiner Ergebnisse vor den Gesichtern enttäuschter Zuschauer. «Sehr bedauerlich.»