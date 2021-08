Selma Blair bezeichnet ihre Prognose als «grossartig»

In dem rund zweieinhalbminütigen Trailer zum Film offenbart sie, wie schlecht es ihr phasenweise ging. «Wir filmen gerade die letzten Tage meines Lebens», sagt sie etwa in einer Szene. Doch der harte Kampf gegen die Krankheit scheint sich ausgezahlt zu haben.

Es geht ihr wieder besser

In einer virtuellen Fragerunde, in der die Schauspielerin ihre Dokumentation vorgestellt hat, verrät sie, wie es ihr nach den Dreharbeiten ergangen ist. «Momentan geht es mir gut», sagt sie. Die 49-Jährige sei in Remission. «Meine Prognose ist grossartig», so Blair. Remission bedeutet eine vorübergehende oder dauernde Abschwächung der Symptome bei einer chronischen Erkrankung.