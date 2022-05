Selma Blair hätte ihre «Kindheit ohne Alkohol nicht überlebt» 

In ihren Memoiren «Böses Baby» spricht die Schauspielerin über ihre Erfahrungen im Kindesalter und den sexuellen Missbrauch in ihrer Jugend.

In einem exklusiven Interview mit dem «People» -Magazin verriet die 49-Jährige, dass sie bereits mit sieben Jahren zum ersten Mal betrunken war. «Ich weiss nicht, ob ich meine Kindheit ohne den Alkoholismus überlebt hätte», so die Amerikanerin. Als Kind sei Blair oftmals so unbeaufsichtigt gewesen, dass es für sie einfach war, an Hochprozentiges zu kommen: «Bei uns lief Manischewitz sozusagen aus dem Wasserhahn.»

«Ich war zu betrunken, um ‹Stopp› zu sagen»

Ihre erste betrunkene Nacht beschrieb die «Hellboy»-Darstellerin als ein «göttliches» Erlebnis: «Ein Licht durchflutete mich und erfüllte mich mit der Wärme Gottes», so die Ex-Frau von Sänger Ahmet Zappa (47). Obwohl Blair nach diesem Erlebnis für einige Jahre nur einige Schlucke Alkohol am Tag trank, wurde sie «eine Expertin in Sachen Alkoholismus». In ihren Teenagerjahren eskalierte jedoch der Konsum, was sie in grosse Gefahr brachte.