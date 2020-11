«Sie hatte Prellungen am Kopf, an der linken Schulter und bis hinunter zum Oberschenkel», so der Hausarzt von Rosmarie Schmied (61) gegenüber der «Thurgauer Zeitung». Die Frauenfelderin ist kürzlich mit dem Stadtbus Frauenfeld auf der Linie 2 vom Wellhauserweg zur Haltestelle Schlosspark gefahren. Als sie aussteigen wollte, haben sich die Türen zu früh geschlossen. Die Frau sei in der Folge aufs Trottoir gefallen. Nachdem der Busfahrer und ein Kollege, der mitgefahren ist, der Frau geholfen haben, sei Schmied weinend und zitternd in der Praxis ihres Hausarztes erschienen. Genug für den Arzt, um selbst aktiv zu werden.

Seit einer schweren Vergiftung leidet die 61-Jährige an Gleichgewichtsproblemen. Daher sei sie verlangsamt und könne weder Auto noch Velo benutzen. «Der Stadtbus ist meine einzige Möglichkeit, von zu Hause zum Arzt zu kommen», sagt Schmied. Ihr Hausarzt schrieb noch am Tag des erneuten Unfalls eine wütende E-Mail an Stadtbus Frauenfeld. Der Betreff lautete: «Schwachköpfe und Ignoranten am Steuer.» Im Mail drohte er auch mit einer Anzeige. «Ich habe selten so etwas Rücksichtsloses erlebt», heisst es in der Mail.