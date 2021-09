«Praktisch nur Haut und Knochen» - Seltener Mönchsgeier verhungert wegen Plastikgüsel im Magen

Der zuständige Wildhüter konnte den geschwächten Vogel einfangen und in eine Pflegestation für Greifvögel bringen. Dort versuchte man, das Tier zu füttern. Am nächsten Morgen lag der Vogel tot in der Volière.

«Wir waren überrascht, was wir im Magen des Mönchsgeiers gefunden haben. Der Magen war prall gefüllt mit Plastikmüll. Es handelte sich um zahlreiche Plastikschnüre, wie sie zum Verschliessen von Abfallsäcken verwendet werden und um Teile von Abfallsäcken», sagt David Jenny von der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach. Gefunden wurde das Tier bereits im Mai bei der Siedlung Egg oberhalb Sattel SZ. Ein Anwohner hatte gemeldet, dass dort ein enorm grosser Vogel herumspazierte.

Der zuständige Wildhüter konnte den geschwächten Vogel einfangen und in eine Pflegestation für Greifvögel bringen. Normalerweise wiegen die Greifvögel bis zu zwölf Kilogramm. Der Mönchsgeier im Kanton Schwyz wog jedoch nur noch vier Kilogramm und «bestand praktisch nur aus Haut und Knochen». In der Pflegestation versuchte man noch den Vogel zu füttern, am nächsten Morgen lag das Tier jedoch tot in der Volière.