Wigoltingen TG : Seltener Muscle-Car bei Brand zerstört

In Wigoltingen TG ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Am Samstag k urz nach 13 Uhr wurde der Kantonalen Notrufzentrale in Frauenfeld ein brennendes Auto an der Müllheimerstrasse in Wigoltingen gemeldet. Die Feuerwehr Märstetten-Wigoltingen rückte mit 23 Einsatzkräfte aus und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.