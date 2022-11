Sturm Nicole : Seltener November-Hurrikan zieht auf Florida zu

Am Jensen Beach in Florida windet es bereits kräftig.

Der Sturm Nicole hat über den Bahamas an Stärke gewonnen und steuert nun als relativ seltener November-Hurrikan auf die Ostküste der USA zu. Noch knapp unterhalb der Hurrikan-Schwelle hatte das Sturmzentrum über der bahamaischen Insel Great Abaco am Mittwoch Land erreicht. In der Folge wurden nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen – ab 119 Stundenkilometern handelt es sich um einen Hurrikan. In der Nacht zu Donnerstag werde Nicole voraussichtlich als Hurrikan auf die Ostküste des US-Bundesstaats Florida treffen, teilte das NHC mit.