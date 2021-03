Rekordpreis : Seltener Van Gogh erzielt 13 Millionen Euro bei Versteigerung

Sie starteten bei fünf Millionen: Am Schluss steigerten sich die Bietenden auf mehr als das Doppelte hoch. Der holländische Maler hatte das Werk während ein besonders produktiven Phase gemalt.

Die Mitarbeiter des Auktionshauses Sotheby’s in Paris fassen das Gemälde des Impressionisten mit Samthandschuhen an. Nun hat es einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin.

Ein Gemälde des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh ist am Donnerstag in Paris zum Rekordpreis von 13 Millionen Euro versteigert worden. Das auf das Jahr 1887 datierte Werk «Scène de rue à Montmartre» entstand während des zweijährigen Aufenthalts des Künstlers in Paris, wie das Auktionshaus Sotheby’s mitteilte. Noch nie sei ein Werk Van Goghs in Frankreich zu einem so hohen Preis verkauft worden.