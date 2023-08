Sensation in US-Zoo – diese Baby-Giraffe hat keine Flecken

Die Flecken von Giraffen dienen in erster Linie der Tarnung der Tiere in ihrer natürlichen Umgebung.

Sie ist gerade mal drei Wochen alt – und schon ein Star : Im Brights Zoo im südlichen US-Bundesstaat Tennessee ist Ende Juli eine einfarbige Giraffe zur Welt gekommen. «Eine Giraffe ohne Flecken ist sehr selten », sagte Zoo-Direktor David Bright der Nachrichtenagentur AFP. Seit einem Exemplar im Jahr 1972 in Tokio sei keine solche Giraffe mehr bekannt worden, erklärte er.

Das immerhin schon 1,80 Meter grosse Weibchen, das ein «schönes, komplett braunes» Fell hat, wurde am 31. Juli geboren. Seitdem gedeiht das Tier «dank der Fürsorge seiner Mutter und des Personals» prächtig, wie es in einer Pressemitteilung des Zoos hiess.

Spotlight für die bedrohten Netzgiraffen

Die Flecken von Giraffen dienen in erster Linie der Tarnung der Tiere in ihrer natürlichen Umgebung. Das einfarbige Exemplar im Brights Zoo gehört der Unterart der Netzgiraffen an. Einen Namen hat das Tier noch nicht – der muss erst noch aus einer Liste von Namen ausgewählt werden, die Nutzer auf der Facebook-Seite des Zoos vorgeschlagen haben.