Halo-Mond : Seltenes Naturschauspiel über der Schweiz lässt News-Scouts staunen

Ein interessantes Wetterphänomen ist am Samstagabend am Himmel zu sehen. Leserinnen und Leser fotografieren den Mond mit einem Kreis rund herum.

Halo-Ring in Kehrsiten NW

Halo-Mond in Hirzel ZH

Wer am Samstag in den Nachthimmel geschaut hat, wurde Zeuge eines Wetterphänomens.

Eine Leserin aus Hirzel ZH schickt am Samstagabend ein Bild von einem Mond mit einem hellen Ring umgeben. Dabei handelt es sich um ein seltenes Naturphänomen. Sie ist nicht die Einzige, die den sogenannten Halo-Mond sichtet. Auch weitere Bilder von News-Scouts gehen ein. Bereits im März letzten Jahres konnte der Halo-Mond am Himmel bestaunt werden.

Der Halo-Effekt entsteht dadurch, dass Licht an Eiskristallen reflektiert und gebrochen wird. Meistens geschieht dies an Cirruswolken in einigen Tausend Metern Höhe.