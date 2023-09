Halo-Mond: Seltenes Wetterphänom begeistert

Die Ringe entstehen durch Reflexion und Brechung von Licht an Eiskristallen, die in höheren Wolken gewachsen sind. (Archivbild)

Insgesamt gibt es über 50 verschiedene Arten von Halo-Erscheinungen. Die Ringe entstehen durch Reflexion und Brechung von Licht an Eiskristallen, die in höheren Wolken gewachsen sind.



Meist passiert dies in einer Höhe von acht bis zehn Kilometern. Im Winter können sich die Kristalle aber auch in Polarschnee, Eisnebel oder in der Nähe von Schneekanonen bilden.