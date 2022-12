Briten freuen sich über Pfannkuchen-Eis auf ihren Flüssen

Viele Menschen in Grossbritannien konnten in den letzten Tagen ein Naturphänomen beobachten: sogenanntes Pfannkuchen-Eis (Pancake Ice). Es tritt dort nur selten auf. So, wie im Jahr 2016 im Helmsdale River. Häufiger zu bewundern ist das Schauspiel in Kanada, den USA oder an den Polen.