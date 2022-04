Ungewöhnliche Serie: Seltsame Statistik im Playoff-Final – das Team, das in Führung geht, verliert 

Malgin erzielt das 1:0. SRF

Darum gehts Die ZSC Lions haben ihren zehnten Meistertitel vorerst verpasst.

Und das, obwohl die Zürcher erstmals in dieser Serie in einem Spiel 1:0 vorne lagen.

Den Zugern erging es in den ersten drei Partien genau gleich.

Was ist denn das für eine ungewöhnliche Serie? Das fragen sich viele aus einem Grund: Diejenige Mannschaft, die das 1:0 erzielt, verlor bisher stets die Partie. Dreimal sind die Zuger in den ersten Partien in Führung gegangen – Gregory Hofmann (zweimal) und Yannick Zehnder waren die Torschützen – dreimal haben die Zürcher die Partie gedreht. Und was geschah am Montagabend? Die Zürcher gingen erstmals 1:0 in Front, ZSC-Topscorer Denis Malgin erzielte den Treffer. Und siehe da, die Lions gaben diese Führung ebenfalls preis, der EVZ drehte die Partie und verhinderte den zehnten Meistertitel des ZSC – vorerst.

Denis Malgin schoss den ZSC am Montag erstmals in Führung. freshfocus

«Dass dasjenige Team, das 1:0 in Führung geht, das Spiel jedes Mal verliert, ist ein Zufall.» Davon ist ZSC-Trainer Rikard Grönborg überzeugt. Der Schwede würde das 1:0 jedes Mal trotzdem nehmen, wenn es sich ihm böte. ZSC-Center Reto Schäppi sagt zu diesen ungewöhnlichen Statistiken: «Normalerweise ist so ein 1:0 ein grosser Vorteil, in dieser Serie scheint das nicht der Fall zu sein.» Zur Pleite im Hallenstadion fügte er an: «Das ist bitter, aber wir müssen das nun verdauen und anschauen, was wir besser machen müssen.»