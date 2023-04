Sender informiert über vermisste Frau – TV-Mitarbeiter schaut Shrek-Film

In der australischen Stadt Melbourne wurde ein Angestellter des Fernsehsenders Channel Nine dabei erwischt, wie er sich auf seinem Monitor im Hauptquartier des Senders einen Film zu Gemüte führte. Dabei handelte es sich aber nicht etwa um einen erst kürzlich erschienenen Streifen, sondern um einen Klassiker aus dem Animationsgenre.

Klassiker unter den Animationsfilmen

Der Angestellte des TV-Senders schaute sich nämlich den ersten «Shrek»-Film an. Im 2001 erschienenen Film lebt Shrek, ein Oger, zufrieden allein in seinem Sumpf. Als Lord Farquaad, der Herrscher eines nahe gelegenen Königreichs, alle Märchenwesen in Shreks Sumpf verbannt, wird seine Ruhe aber gestört. Um seine Ruhe zurückzubekommen, geht Shrek einen Pakt mit Farquaad ein, um Prinzessin Fiona zu retten, die in einem Schloss gefangen gehalten wird, das von einem feuerspeienden Drachen bewacht wird.