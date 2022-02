Skistar Mikaela Shiffrin: «Sendet keine Nachrichten an eure Hasser»

Ausfall im Riesenslalom, Slalom und auch in der Kombi – Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin ging bei den Einzelbewerben der Olympischen Spiele in Peking als grosse Gold-Favoritin an den Start, ging letztlich aber leer aus. Es flossen bittere Tränen. Die Enttäuschung konnte und wollte sie in Interviews nicht verstecken, hinterfragte vor den Augen der Sportwelt ihre gesamte Karriere. Sie sprach etwa davon, dass sie sich wie eine «Witzfigur» fühle.

Vor ihrem letzten Auftritt in China, dem Teambewerb, der neu wegen starker Windböen am Sonntag stattfinden soll, ging die US-Amerikanerin mit einer emotionalen Videobotschaft an die Öffentlichkeit. Ihr Anliegen: Sie will richtigstellen, an wen sich ihr Posting vom Vortag gerichtet hat. Am Donnerstag hatte sie Hassbotschaften geteilt, die sie nach den Fehlschlägen in Yanqing erhalten hatte. In diesen hiess es unter anderem «kann nicht mit Druck umgehen», «arrogant», «du hast bekommen, was du verdienst» oder «dumme Blondine».