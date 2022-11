WM in Katar live: So spielt Senegal gegen die Niederlande

Weil Chelseas Ersatzgoalie Edouard Mendy das Vertrauen von Trainer Aliou Cissé bekommt, muss Seny Timothy Dieng vorerst auf der Bank Platz nehmen. Der 27-jährige Goalie wurde in Zürich geboren und ist Doppelbürger. In der Schweiz spielte er in der Jugend von GC, absolvierte aber kein Profispiel. Aktuell steht er bei den Queens Park Rangers unter Vertrag und hat vier Länderspiele auf dem Buckel.