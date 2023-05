Pjöngjang: Schwester von Diktator Kim Jong Un droht den USA

Kim Yo Jong wirft Washington vor, die Sicherheit in der Region in noch grössere Gefahr zu bringen. Sie spart nicht mit Beleidigungen gegen Präsident Biden.

1 / 3 Kim Yo Jong sagte, die amerikanisch-südkoreanische Vereinbarung demonstriere den «feindseligsten und aggressivsten Handlungswillen» der Verbündeten gegen den Norden. IMAGO/ZUMA Wire Die Schwester des Machthabers bezeichnete US-Präsident Biden als senil und «unverantwortlich mutig». imago images/ZUMA Press «Je mehr die Feinde darauf aus sind, Atomkriegsübungen zu veranstalten, und je mehr nukleare Mittel sie in der Nähe der koreanischen Halbinsel stationieren, desto stärker wird die Ausübung unseres Rechts auf Selbstverteidigung in direktem Verhältnis zu ihnen», sagte Kim Yo Jong. imago images/AFLO

Darum gehts Die USA und Südkorea trafen sich zu einem Gipfeltreffen in Washington.

Dies stösst Nordkorea sauer auf.

Das Gipfeltreffen habe Nordkorea in seiner Überzeugung bestärkt, seine nuklearen Waffenfähigkeiten zu verbessern.

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un hat erneut Drohungen und Beleidigungen gegen die USA ausgestossen. Kim Yo Jong kündigte an, Nordkorea werde verstärkt seine militärische Macht demonstrieren. Das sei eine Reaktion auf die Entscheidung der USA, atomar bewaffnete U-Boote nach Südkorea zu entsenden. Zudem beleidigte Kim Yo Jong US-Präsident Joe Biden, der in dieser Woche den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol empfangen hatte.

Kim Yo Jong sagte laut Berichten der staatlichen Medien, die amerikanisch-südkoreanische Vereinbarung demonstriere den «feindseligsten und aggressivsten Handlungswillen» der Verbündeten gegen den Norden und werde den Frieden und die Sicherheit in der Region in noch grössere Gefahr bringen. Das Gipfeltreffen in Washington habe Nordkorea in seiner Überzeugung bestärkt, seine nuklearen Waffenfähigkeiten zu verbessern.

Biden müsse mit schweren Folgen rechnen

Die Schwester des Machthaber bezeichnete US-Präsident Biden als senil und «unverantwortlich mutig». Biden warnte am Mittwoch, ein atomarer Angriff durch Nordkorea werde das Ende der Regierung in Pjöngjang zur Folge haben. Kim Yo Jong erklärte, ihr Land werde seine Worte nicht einfach als «unsinnige Bemerkung einer Person im besten Alter» abtun. Biden müsse wegen seiner bedrohlichen Rhetorik mit schweren Folgen rechnen.

«Je mehr die Feinde darauf aus sind, Atomkriegsübungen zu veranstalten, und je mehr nukleare Mittel sie in der Nähe der koreanischen Halbinsel stationieren, desto stärker wird die Ausübung unseres Rechts auf Selbstverteidigung in direktem Verhältnis zu ihnen», sagte Kim Yo Jong. Sie bezeichnete den südkoreanischen Präsidenten Yoon als Dummkopf wegen seiner Bemühungen, die Verteidigung seines Landes in Kooperation mit den USA zu stärken und die eigenen konventionellen Raketensysteme auszubauen. Er setze sein absolutes Vertrauen in die USA, obwohl er im Gegenzug nur Versprechen erhalte.

Kim Jong-un sieht Militärmanöver als Bedrohung

Das südkoreanische Ministerium für die Wiedervereinigung bezeichnete ihre Äusserungen als absurd. Sie verdeutlichten Nervosität und Frustration im Norden über die Bemühungen der Verbündeten zur Stärkung der nuklearen Abschreckung, hiess es in einer Mitteilung.

Während ihres Gipfeltreffens kündigten Biden und Yoon neue Bemühungen zur nuklearen Abschreckung an. So sollen zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder regelmässig atomar bewaffnete amerikanische U-Boote in Südkorea andocken und die Koordination in der militärischen Ausbildung verstärkt werden. Darüber hinaus verpflichteten sich beide Seiten zu bilateralen Konsultationen der Präsidenten im Falle eines nordkoreanischen Atomangriffs, zur Einrichtung einer nuklearen Beratungsgruppe und zu einem verbesserten Informationsaustausch über Einsatzpläne für nukleare und strategische Waffen.

Nordkorea bezeichnet die regelmässigen Militärübungen der Vereinigten Staaten mit Südkorea als Proben für eine Invasion im Norden, während die Verbündeten diese Manöver als defensiv beschreiben. Experten sind der Meinung, dass Kim Jong-un die Manöver als Vorwand nutzt, um seine Waffenprogramme voranzutreiben und seine Führungsposition im eigenen Land zu festigen.

