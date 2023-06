Obereichsel (D): Veloanhänger mit Säugling überschlägt sich, weil Senior Regel missachtete

Ein 82-Jähriger nahm am Dienstag einer Frau auf dem Velo den Vortritt, was zu einem Unfall führte. (Symbolbild)

Bei einem Verkehrsunfall in Obereichsel (D) in der Nähe von Rheinfelden (D) kam es am Dienstagmorgen zu einer Kollision zwischen einem 82-jährigen Autofahrer und einer 34-jährigen E-Bike-Fahrerin. Der Autofahrer befuhr die Strasse Im Biefang und wollte nach links in die anliegende Landstrasse abbiegen, dabei übersah er die von links kommende Velofahrerin, die Vorfahrt hatte. Dies teilt das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mit.