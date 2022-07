Rüdlingen SH: Seniorin (79) missachtet Vortritt – zwei Kinder bei Autounfall verletzt  

Die Seniorin fuhr an der Kreuzung ungebremst in das Auto der Mutter und ihrer zwei Kinder.

Eine 79-jährige Frau fuhr am Dienstagmittag um 12.15 Uhr mit einem Auto in Rüdlingen SH von der Steinenkreuzstrasse herkommend ungebremst in die Kreuzung Nackerstrasse-Rafzerstrasse ein. Wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, kollidierte sie mit ihrem Auto seitlich mit einem vortrittsberechtigten Auto, das von einer Mutter in Begleitung von zwei Kindern gelenkt wurde.