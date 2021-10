Tatverdächtiger gefasst : Seniorin in Südfrankreich enthauptet

Eine 77-jährige Frau ist in Adge, im Süden Frankreichs getötet worden. Ein Mann wurde festgenommen und wird nun befragt. Dieser soll das Opfer gekannt haben.

Nach dem Fund einer enthaupteten Frau in Südfrankreich hat die Polizei einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen und befragt. «Es handelt sich um einen 51-jährigen Mann, der das Opfer kannte», sagte Staatsanwalt Raphaël Balland. Die Leiche der 77-Jährigen war am Mittwochabend in ihrer Wohnung in der Küstenstadt Agde gefunden worden.