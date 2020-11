Anfangs Juli 1997 fand die Kantonspolizei Zürich in einer Villa in Küsnacht die Leiche einer hochbetagten Frau. Aufgrund der Situation vor Ort musste von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden und im Zuge der Spurensicherung konnte in der Wohnung des Opfers eine DNA-Spur einer unbekannten männlichen Person gesichert werden. Trotz umfangreicher Ermittlungen gelang es nicht, den Täter zu eruieren.