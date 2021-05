Zollamt Lörrach : Seniorin schmuggelt im Hosenbund ein Kilo Gold

Das Verhalten einer Frau und ihrem Sohn fiel den Zöllnern auf: Sie wollten ein Kilo Gold aus der Schweiz nach Deutschland bringen. Sie flogen auf.

Die deutschen Zollbehörden stoppten am 21. April beim Zollübergang Rheinfelden-Autobahn eine aus der Schweiz anreisende 76-jährige Frau und ihren Sohn. Die beiden gaben an, sie hätten in Zürich einen Geschäftstermin gehabt, sie hätten jedoch keine mitgebrachten Waren anzumelden, wie der «Blick» berichtet. Die Zöllner schöpften Verdacht, wie es in einer Mitteilung des Hauptzollamtes Lörrach heisst. Die beiden verneinten auch die ausdrückliche Frage nach Barmitteln im Wert von 10’000 Euro oder mehr.